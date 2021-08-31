news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
31 августа 2021  14:00

Путин посмертно наградил орденами Мужества экипаж разбившегося Ил-112В

news_top_970_100

Указ о награждении орденами Мужества посмертно экипажа разбившегося во время тренировочного полета самолета Ил-112В подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники, посмертно будут награждены Герой России, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, летчик-испытатель 1-го класса Николай Куимов и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Самолет Ил-112В потерпел крушение 17 августа при заходе на посадку на подмосковный аэродром «Кубинка», о чем сообщало ИА «Татар-информ».

По информации СМИ, причиной трагедии стала неисправность одного из двигателей. Вероятные проблемы с надежностью силовой установки Ил-112В обсуждались еще до катастрофы.

#награждение #владимир путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное