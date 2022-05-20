Путин посмертно наградил командира донецкого батальона «Спарта» орденом Мужества

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества погибшего в 2016 году командира батальона «Спарта» Народной милиции Донецкой народного республики Арсена Павлова по прозвищу Моторола. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников, наградить орденом Мужества Павлова Арсена Сергеевича (посмертно)», — говорится в тексте документа.

Арсен Павлов родился в Ухте в 1983 году, затем жил и работал в Ростове-на-Дону. В конфликте в Донбассе участвовал с 2014 года. Погиб в Донецке 16 октября 2016-го вместе с охранником. Когда они зашли в лифт, в нем взорвалась заранее заложенная бомба. Тогда выдвигались различные версии гибели полевого командира.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин вручил отцу Владимира Жоги, известного как Воха, звезду Героя его сына. Он возглавлял батальон «Спарта» после гибели Моторолы и погиб во время боев за Волноваху. Отмечать (во всяком случае, официально) бойцов народных милиций ДНР и ЛНР российскими наградами стали после начала специальной военной операции на Украине.