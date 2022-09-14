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Официальная хроника
14 сентября 2022  22:50

Путин посмертно наградил двух сотрудников российского посольства в Кабуле

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Двое сотрудников российского диппредставительства в Кабуле, погибшие во время теракта 5 сентября, были посмертно награждены орденами Мужества. Указ подписал Президент РФ Владимир Путин

В документе сказано, что специалист-эксперт посольства РФ в Исламской Республике Афганистан Адыгжы Кужугет и второй секретарь Михаил Шах были отмечены наградой «за мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Теракт произошел 5 сентября. Как передавало РИА Новости, взрыв прогремел в момент, когда один из российских дипломатов вышел на улицу, чтобы объявить имена претендентов на получение визы.

#Владимир Путин
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