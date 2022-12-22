Путин: После распада СССР Штаты сумели разобщить русских и украинцев

Соединенные Штаты после распада СССР сумели разобщить русских и украинцев – в этом смысле Россия потерпела фиаско, несмотря на все усилия предотвратить. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, передает ТАСС.

«С помощью сторонних сил все-таки и с помощью того, что фактически после развала Союза к власти пришли люди крайне националистических взглядов, и вот помощью этих сил, несмотря на все наши усилия, эта разобщенность все увеличивалась и увеличивалась. Как я уже однажды сказал, сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили», – сказал глава государства.

Он резюмировал, что в этом смысле враги добились результата, а Россия потерпела «известное фиаско».