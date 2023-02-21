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Политика 21 февраля 2023 18:32

Путин после оглашения послания провел встречу с Матвиенко

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После оглашения послания Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Собеседники обсудили основные положения послания, отмечается в сообщении.

Кроме того, Матвиенко подробно проинформировала Путина об итогах работы Совета Федерации в 2022 году и о планах верхней палаты парламента на весеннюю сессию.

#Официальная хроника #Владимир Путин #Валентина Матвиенко #послание федеральному собранию
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