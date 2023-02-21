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Путин после оглашения послания провел встречу с Матвиенко
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После оглашения послания Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Собеседники обсудили основные положения послания, отмечается в сообщении.
Кроме того, Матвиенко подробно проинформировала Путина об итогах работы Совета Федерации в 2022 году и о планах верхней палаты парламента на весеннюю сессию.
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