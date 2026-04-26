26 апреля 2026

Путин после награждения боксера Шумкова вспомнил о поступке Тайсона, откусившего ухо сопернику

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

Президент России Владимир Путин после награждения российского боксера Всеволода Шумкова вспомнил про поступок американца Майка Тайсона, который на ринге откусил противнику кусок уха, сообщает РИА Новости.

В среду глава государства вручил государственные награды российским боксерам, среди которых был Шумков. После церемонии спортсмены попросили Путина сфотографироваться с ними. Когда с президентом сделал фотографию Шумков, один из присутствующих заметил, что боксер обещает больше не кусаться за ухо.

Путин с улыбкой отметил, что пусть кусается, пусть боятся. Как известно, один знаменитый боксер не просто откусил кусок уха у противника, но и выплюнул на ринг, добавил он. Одна из спортсменок уточнила, что это был Тайсон. Президент подтвердил, что он самый.

Шумков 13 декабря завоевал золото мирового первенства, победив в финале в весовой категории до 60 кг олимпийского чемпиона 2024 года Абдумалика Халокова из Узбекистана. Позднее тренер узбекистанской сборной Рахматжон Рузиохунов утверждал, что в третьем раунде боя россиянин укусил Халокова за ухо.

#Владимир Путин #бокс #награждение
В топе
«Случайностей у Бога не бывает никогда»: батюшка о знаках, которые нам даются свыше

«Случайностей у Бога не бывает никогда»: батюшка о знаках, которые нам даются свыше

26 апреля 2026
Мединский в Казани дал первую лекцию для клуба любителей русской истории

Мединский в Казани дал первую лекцию для клуба любителей русской истории

25 апреля 2026
Новости партнеров