Путин после награждения боксера Шумкова вспомнил о поступке Тайсона, откусившего ухо сопернику

Президент России Владимир Путин после награждения российского боксера Всеволода Шумкова вспомнил про поступок американца Майка Тайсона, который на ринге откусил противнику кусок уха, сообщает РИА Новости.

В среду глава государства вручил государственные награды российским боксерам, среди которых был Шумков. После церемонии спортсмены попросили Путина сфотографироваться с ними. Когда с президентом сделал фотографию Шумков, один из присутствующих заметил, что боксер обещает больше не кусаться за ухо.

Путин с улыбкой отметил, что пусть кусается, пусть боятся. Как известно, один знаменитый боксер не просто откусил кусок уха у противника, но и выплюнул на ринг, добавил он. Одна из спортсменок уточнила, что это был Тайсон. Президент подтвердил, что он самый.

Шумков 13 декабря завоевал золото мирового первенства, победив в финале в весовой категории до 60 кг олимпийского чемпиона 2024 года Абдумалика Халокова из Узбекистана. Позднее тренер узбекистанской сборной Рахматжон Рузиохунов утверждал, что в третьем раунде боя россиянин укусил Халокова за ухо.