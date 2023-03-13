Путин посетит в рабочим визитом Бурятию

Президент России Владимир Путин посетит с рабочей поездкой Бурятию, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава государства посетит «Улан-Удэнский авиационный завод» – один из ведущих российских производителей вертолетной техники и ключевое предприятие столицы региона», – говорится в сообщении.

Кроме того, Президент встретится с главой республики Алексеем Цыденовым.