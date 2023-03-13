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Политика 13 марта 2023 18:45

Путин посетит в рабочим визитом Бурятию

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Президент России Владимир Путин посетит с рабочей поездкой Бурятию, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава государства посетит «Улан-Удэнский авиационный завод» – один из ведущих российских производителей вертолетной техники и ключевое предприятие столицы региона», – говорится в сообщении.

Кроме того, Президент встретится с главой республики Алексеем Цыденовым.

#Владимир Путин
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