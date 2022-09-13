Путин посетит Узбекистан для участия в заседании глав государств ШОС
Президент России Владимир Путин посетит Узбекистан, где 15–16 сентября состоится заседание совета глав государств — членов ШОС. Событие состоится в Самарканде, уточняет пресс-служба Кремля.
Участники саммита обсудят деятельность организации, вызовы и задачи, стоящие перед ней в текущей ситуации, а также международные и региональные проблемы. Ожидается, что лидеры государств согласуют дальнейшие шаги для повышения эффективности взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества и подпишут Самаркандскую декларацию и ряд других проектов.
«Во время пребывания в Самарканде Президент России проведет целый ряд двусторонних встреч», — добавили в Кремле.