Политика 8 сентября 2025 20:19

Путин посетит Таджикистан с государственным визитом 9 октября

Президент России Владимир Путин 9 октября отправится в Таджикистан с государственным визитом. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, его слова приводит «ТАСС».

Дипломат отметил, что президенты России и Таджикистана своим личным примером задают тон двустороннему сотрудничеству и показывают, как в сложных международных условиях необходимо беречь дружбу.

Панкин выразил уверенность, что предстоящая поездка придаст новый импульс развитию многосторонних отношений и поможет найти дополнительные направления для расширения контактов.

