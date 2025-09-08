Путин посетит Таджикистан с государственным визитом 9 октября

Президент России Владимир Путин 9 октября отправится в Таджикистан с государственным визитом. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, его слова приводит «ТАСС».

Дипломат отметил, что президенты России и Таджикистана своим личным примером задают тон двустороннему сотрудничеству и показывают, как в сложных международных условиях необходимо беречь дружбу.

Панкин выразил уверенность, что предстоящая поездка придаст новый импульс развитию многосторонних отношений и поможет найти дополнительные направления для расширения контактов.