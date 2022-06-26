Путин посетит Таджикистан и Туркменистан

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Таджикистан и Туркменистан. Эти поездки станут первыми зарубежными поездками российского лидера с начала специальной военной операции на Украине.

Сначала Путин отправится в Душанбе, где проведет встречу с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. «Большие переговоры <…>: беседа и рабочий обед», — рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин», вышедшей на телеканале «Россия 1».

Затем глава российского государства отправится в столицу Туркменистана Ашхабад для участия в Каспийском саммите. О планах Путина очно принять участие в мероприятии, запланированном на 29 июня, ранее сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

После возвращении в Россию Президент РФ должен встретиться с индонезийским лидером Джоко Видодо, информирует Telegram-канал «Вестей».

Видодо намерен посетить Москву 30 июня, а за день до этого он побывает в Киеве, где проведет переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным индонезийских СМИ, Президент Индонезии собирается предложить российскому коллега начать вести диалог о мире и прекратить военную операцию на Украине, отмечает РБК.