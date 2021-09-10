Путин посетит новый мемориал Александру Невскому под Псковом

Президент РФ Владимир Путин 11 сентября отправится в Псков для посещения мемориала князю Александру Невскому на Чудском озере. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«В середине дня Президент отправится в Псков и далее отправится в деревню Самолва, это Чудское озеро, где он посетит построенный там мемориальный комплекс „Князь Александр Невский с дружиной“», — рассказал Песков.

Монумент будет официально открыт 11 сентября. Мемориальный комплекс на вероятном месте Ледового побоища посвящен 800-летию со дня рождения великого князя. Он был возведен в рекордные сроки — всего за 120 дней.

Комплекс включает не только фигуру самого Александра Невского, но и фигуры его 14-летнего брата Андрея, воеводы и еще шести ратников.