news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 23 ноября 2025 15:01

Путин посетит Киргизию и примет участие в саммите ОДКБ

Читайте нас в
Телеграм
Путин посетит Киргизию и примет участие в саммите ОДКБ
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с государственным визитом в Киргизию, где примет участие в саммите ОДКБ, запланированном в Бишкеке. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Телеграм-канале.

Помимо участия в саммите, в рабочем расписании Президента предусмотрены и другие международные контакты, включая телефонные переговоры.

Также в график главы государства внесена встреча с участниками V Конгресса молодых ученых, который пройдет с 26 по 28 ноября.

#Владимир Путин #Киргизия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани прошел «День правовой помощи детям»

В Казани прошел «День правовой помощи детям»

22 ноября 2025
Рустам Минниханов встретился с управленческим кадровым резервом Кировской области

Рустам Минниханов встретился с управленческим кадровым резервом Кировской области

22 ноября 2025