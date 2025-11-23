Путин посетит Киргизию и примет участие в саммите ОДКБ

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с государственным визитом в Киргизию, где примет участие в саммите ОДКБ, запланированном в Бишкеке. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Телеграм-канале.

Помимо участия в саммите, в рабочем расписании Президента предусмотрены и другие международные контакты, включая телефонные переговоры.

Также в график главы государства внесена встреча с участниками V Конгресса молодых ученых, который пройдет с 26 по 28 ноября.