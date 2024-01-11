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Культура 11 января 2024 13:25

Путин посетил студию анимации «Мечталет» в Хабаровске

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Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки на Дальний Восток посетил анимационную студию «Мечталет». Главе государства провели экскурсию и показали мультфильм о Хабаровском крае. Видеофрагментом поделилась пресс-служба Кремля.

«Этот мультфильм мы сняли про наш Хабаровский край. Это был тест для нас, сможем ли мы запуститься с большим проектом. И мы хотели рекламировать наш регион, мы показываем, какая у нас погода, природа, достопримечательности. Мы решили каждое из чудес Хабаровского края через чудо и показать», – рассказали российскому лидеру.

Анимационная студия «Мечталет» открылась в Хабаровске в 2018 году. Через год ее коллектив снял шесть короткометражных мультфильмов, а также начал работу над анимационным сериалом «Спина к спине».

#Владимир Путин #дальний восток #культура
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