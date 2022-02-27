Путин посетил стройплощадку Национального космического центра в Москве

Президент России Владимир Путин побывал на строительстве многофункционального комплекса зданий Национального космического центра на западе Москвы. С главой государства объект посетили градоначальник Сергей Собянин и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

Строительные работы проходят на территории Центра Хруничева. Площадь объекта составит 250-270 тыс. квадратных метров, здесь будут работать около 20 тыс. человек. Строительство планируется завершить в конце 2022 года, самой высокой точкой станет 288-метровая башня со шпилем.

Ожидается, что в 2023 году центр передадут «Роскосмосу». Здесь будут находиться базовые кафедры ведущих космических вузов, опытное производство Центра Хруничева, инженерные центры.

Путин поблагодарил строителей за их работу и отметил, что многие им завидуют, поскольку стройка очень важная и грандиозная. Проект нужен всей стране, заявил глава государства.

«Планы действительно большие, значимые для страны в целом, не только для ракетно-космической отрасли», — сказал во время встречи со строителями Президент.