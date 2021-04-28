Путин посетил станцию скорой медицинской помощи в Пушкине

Во время визита в Санкт-Петербург Президент России Владимир Путин посетил станцию скорой медицинской помощи №4 в Пушкине. Глава государства поздравил сотрудников с профессиональным праздником и ознакомился с их условиями работы.

«Президент поздравил сотрудников станции с профессиональным праздником – Днем работника скорой медицинской помощи, установленным в прошлом году по инициативе главы государства», — передает пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля

Также гость ознакомился с оснащением ССМП, осмотрел диспетчерскую, пункт хранения СИЗ, учебный класс и конференц-зал.

Станция в Пушкине была образована в 1955 году, новое здание ССМП ввели в эксплуатацию в 2019-м. На сегодня мощность учреждения составляет 19 бригад скорой помощи. Здесь также организована подготовка студентов-медиков — молодые люди отрабатывают практические навыки на манекенах-тренажерах, посещают лекции по тактике и методикам лечения при различных неотложных состояниях, а также тренинги и учения с симуляцией возникновения внештатных и чрезвычайных ситуаций.

Также каждый год проводится плановое обновление автопарка станции.