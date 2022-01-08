Путин посетил рождественское богослужение один из-за коронавирусных ограничений

В этом году Президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение один из-за пандемии коронавируса и вызванных ею ограничений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Вместе с ним (главой государства — прим. Т-и) были несколько священнослужителей. Причина [отсутствия других прихожан] одна — эпидемиологические предосторожности», — сказал Песков в ответ на вопрос, почему Путин находился на богослужении в одиночестве.

Российский лидер посетил рождественское богослужение в ночь с 6 на 7 января в храме Спаса Нерукотворного Образа — домовой церкви президентской резиденции Ново-Огарево в Подмосковье.

Накануне новогодних праздников Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Владимир Путин проведет Рождество в этом году, заметил, что Президент РФ традиционно встретит его в храме.