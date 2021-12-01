Путин посетил новый центр искусства в Москве, размещенный в здании бывшей электростанции

Президент России Владимир Путин посетил московский центр искусства «Дом культуры "ГЭС-2"», который откроется в начале декабря в здании бывшей городской электростанции.

«Глава государства осмотрел, в частности, выставочные площади Дома культуры, классы просветительских программ, студию звукозаписи и помещения мастерских», — сообщается на сайте Кремля.

Новый объект вмещает в себя кинотеатр, концертный зал, аудитории для публичных мероприятий, студии и резиденции художников, библиотеку, магазины, ресторан и кафе, детскую площадку. Здание бывшей электростанции, которое обрело статус памятника культуры в 2009 году, было приобретено частным учреждением культуры «Музей "Виктория — Искусство быть современным"».

Главу государства сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин и президент фонда современного искусства V-А-С, председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.