Путин посетил музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте

Президент РФ Владимир Путин посетил Кронштадт и осмотрел музейно-исторический парк, открытый в рамках создаваемого здесь туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главу государства сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Комментировала показываемое российскому лидеру руководитель проектного офиса кластера Ксения Шойгу.

Проект «Остров фортов» реализуется по поручению Президента России начиная с 2019 года. Он занимает площадь более 100 гектаров, включая территорию города Кронштадта, часть близлежащих островов и зоны акватории Финского залива.

В 2020 году заработали первые объекты проекта — музейно-исторический парк и учебно-тренировочный комплекс «Лагерь настоящих героев». Возводится Музей военно-морской славы с первой советской атомной подводной лодкой К-3 «Ленинский комсомол» в качестве главного экспоната. Также организованы реставрационные работы на фортах Кронштадта: старейшем «Кроншлоте», «Петре Первом» и «Императоре Александре Первом».

Планируется, что работы завершатся в 2025 году. В результате должен появиться комплекс просветительской и рекреационной направленности с комфортной туристической, коммерческой, инженерной и транспортной инфраструктурой.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин в День ВМФ утвердит Морскую доктрину России и Корабельный устав.