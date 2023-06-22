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Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе
Президент России Владимир Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе. В сопровождении директора учреждения Александра Школьника он осмотрел мультимедийное пространство, посвященное проекту «Лица Победы» – базе данных ветеранов фронта и тыла, переданной на вечное хранение в музей. Об этом передает пресс-служба Кремля.
У монумента «Скорбящая мать» глава государства зажег свечу памяти. После Путин ознакомился с экспозицией «Zаветам Vерны», повествующей о реальных судьбах героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
В заключение Президент осмотрел историко-художественную экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!», которая приурочена к 80-й годовщине Московской битвы и включает в себя трехмерные интерактивные панорамы и мультимедийные комплексы. На площади 9 тематических разделов размером 1,2 тыс. кв. метров воссозданы декорации военной столицы.
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