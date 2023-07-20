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Экономика 20 июля 2023 21:02

Путин посетил мурманский Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений

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Президент России Владимир Путин осмотрел цеха Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «НОВАТЭК-Мурманск». Предприятие находится в поселке Белокаменка.

Главе государства показали вторую, строящуюся технологическую линию сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа. Затем он дал старт отправке по Северному морскому пути первой линии. Местом ее эксплуатации линии станет Гыданский полуостров (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Владимира Путина сопровождали председатель правления ПАО Леонид Михельсон, полпред Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как рассказали в пресс-службе Кремля, обе линии строятся для второго крупнотоннажного проекта компании — «Арктик СПГ-2».

#Владимир Путин #мурманская область
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