Путин посетил московский центр диагностики и телемедицины

Президент России Владимир Путин посетил Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий в Москве. Он ознакомился с работой учреждения и оценил уникальный референс-центр лучевой диагностики, сообщает пресс-служба Кремля.

Вместе с главой государства центр посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как рассказал директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев, референс-центр занимается дистанционным централизованным описанием, а также контролем качества лучевых исследований, которые проводятся в 90 медучреждениях столицы.

Президент провел беседу с врачами, в том числе обсудил с ними активное использование алгоритмов искусственного интеллекта при автоматизированном выявлении признаков патологии.

В референс-центре трудятся порядка 400 врачей-рентгенологов. За неделю здесь обрабатывается около 130 тысяч снимков. Благодаря его работе скорость описания исследований в Москве повысилась в 16 раз.