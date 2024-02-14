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Общество 14 февраля 2024 16:47

Путин посетил московский центр диагностики и телемедицины

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Президент России Владимир Путин посетил Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий в Москве. Он ознакомился с работой учреждения и оценил уникальный референс-центр лучевой диагностики, сообщает пресс-служба Кремля.

Вместе с главой государства центр посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как рассказал директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев, референс-центр занимается дистанционным централизованным описанием, а также контролем качества лучевых исследований, которые проводятся в 90 медучреждениях столицы.

Президент провел беседу с врачами, в том числе обсудил с ними активное использование алгоритмов искусственного интеллекта при автоматизированном выявлении признаков патологии.

В референс-центре трудятся порядка 400 врачей-рентгенологов. За неделю здесь обрабатывается около 130 тысяч снимков. Благодаря его работе скорость описания исследований в Москве повысилась в 16 раз.

#Владимир Путин #телемедицина
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