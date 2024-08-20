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Политика 20 августа 2024 15:03

Путин посетил мемориальное кладбище «Город ангелов» в Беслане

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Путин посетил мемориальное кладбище «Город ангелов» в Беслане
Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин посетил мемориальное кладбище «Город ангелов». На территории комплекса похоронены 266 из 334 жертв теракта в Беслане, случившегося в сентябре 2004 года. Большинство погибших – дети.

Фото: пресс-служба Кремля

Глава государства возложил цветы к монументу в память о погибших заложниках, который называют Древом скорби, а также к памятнику бойцам спецназа подразделений «Альфа» и «Вымпел», которые погибли во время штурма.

#Владимир Путин
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