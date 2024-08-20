news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин посетил мемориальное кладбище «Город ангелов» в Беслане
Скопировать ссылку
Фото: пресс-служба Кремля
Президент РФ Владимир Путин посетил мемориальное кладбище «Город ангелов». На территории комплекса похоронены 266 из 334 жертв теракта в Беслане, случившегося в сентябре 2004 года. Большинство погибших – дети.
Глава государства возложил цветы к монументу в память о погибших заложниках, который называют Древом скорби, а также к памятнику бойцам спецназа подразделений «Альфа» и «Вымпел», которые погибли во время штурма.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400