Путин посетил мемориальное кладбище «Город ангелов» в Беслане

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин посетил мемориальное кладбище «Город ангелов». На территории комплекса похоронены 266 из 334 жертв теракта в Беслане, случившегося в сентябре 2004 года. Большинство погибших – дети.

Фото: пресс-служба Кремля

Глава государства возложил цветы к монументу в память о погибших заложниках, который называют Древом скорби, а также к памятнику бойцам спецназа подразделений «Альфа» и «Вымпел», которые погибли во время штурма.