Путин посетил маленьких пациентов медцентра им.Димы Рогачева — видео

Президент России Владимир Путин посетил медицинский исследовательский центр им.Димы Рогачева в Москве. Он осмотрел новый корпус ядерной медицины, пообщался с маленькими пациентами и их родителями, вручил им подарки. Кадрами поделилась пресс-служба Кремля.

Центр, созданный в 2005 году, признан одной из ведущих клиник по лечению онкологических и гематологических заболеваний у детей. Возраст его пациентов колеблется от семи дней до 18 лет. В структуру входят порядка 150 подразделений, в которых работают 1,8 тыс. специалистов.

Президент зашел в палаты реабилитации и лечебной терапии, где вручил подарки пациентам и сделал с ними совместное фото.

Фото: https://t.me/news_kremlin