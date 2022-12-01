Путин посетил лабораторно-исследовательский комплекс на базе «Сириуса»

Президент РФ Владимир Путин осмотрел лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус». Здесь решаются важнейшие задачи по применению генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве. Об этом сообщает РИА Новости.

В сентябре этого года завершился первый этап создания комплекса, предназначенного для проведения исследований в области наук о жизни. Общая площадь первой очереди составила 7500 кв. метров. Здесь проводятся геномные исследования, изучаются биотехнологии, генная терапия, иммунология, нанобиомедицина, а также биология и биотехнология растений.

Сейчас продолжается проектирование второй очереди комплекса, который будет включать в себя более 100 лабораторных помещений, включая кабинеты для работы с лабораторными животными. Общая площадь комплекса может составить около 7 тыс. кв. метров.