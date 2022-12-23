Путин посетил Конструкторское бюро приборостроения в Туле

Президент России Владимир Путин во время визита в Тульскую область посетил Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова. Об этом передает пресс-служба Кремля.

Вместе с губернатором региона Алексеем Дюминым глава государства осмотрел сборочные цеха тяжелых машин и легкобронированной техники, а также механообрабатывающий цех. Пояснения во время осмотра давал гендиректор «Щегловского вала» Алексей Вислогузов.

АО «Щегловский вал» – машиностроительный завод, входящий в структуру бюро и осуществляющий серийное производство военной продукции с 2004 года.

АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова», созданное в 1927 году, на сегодня является многопрофильной организацией оборонно-промышленного комплекса страны. Оно специализируется на разработке систем вооружения тактической зоны боевых действий.