Путин посетил избирательный штаб в Москве и поблагодарил волонтеров за работу

Кандидат в Президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин в Гостином дворе пообщался с сопредседателями избирательного штаба. Он поблагодарил всех за работу, особо отметив старания волонтеров в Донбассе и Новороссии. Об этом передает ТАСС.

«Хочу вас поблагодарить и всех, кто принимает участие в работе штаба, волонтеров, конечно, — сказал глава государства. — Особенно на, так скажем, пока сложных территориях. Это требует не просто личного времени, но и личного мужества».

Президенту рассказали, что в работе участвует много молодых людей. Сопредседатель штаба, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко сказала, что особенностью русских людей является умение объединяться в сложные моменты.

Спикер Народного совета ДНР Артем Жога, еще один сопредседатель штаба, передал Путину слова поддержки и наилучшие пожелания от бойцов на передовой. «Я об этом никогда не забываю, будете встречаться с ребятами — самые наилучшие пожелания [передавайте]», — ответил глава государства.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).