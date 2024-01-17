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Путин посетил избирательный штаб в Москве и поблагодарил волонтеров за работу
Кандидат в Президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин в Гостином дворе пообщался с сопредседателями избирательного штаба. Он поблагодарил всех за работу, особо отметив старания волонтеров в Донбассе и Новороссии. Об этом передает ТАСС.
«Хочу вас поблагодарить и всех, кто принимает участие в работе штаба, волонтеров, конечно, — сказал глава государства. — Особенно на, так скажем, пока сложных территориях. Это требует не просто личного времени, но и личного мужества».
Президенту рассказали, что в работе участвует много молодых людей. Сопредседатель штаба, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко сказала, что особенностью русских людей является умение объединяться в сложные моменты.
Спикер Народного совета ДНР Артем Жога, еще один сопредседатель штаба, передал Путину слова поддержки и наилучшие пожелания от бойцов на передовой. «Я об этом никогда не забываю, будете встречаться с ребятами — самые наилучшие пожелания [передавайте]», — ответил глава государства.
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