Путин посетил форум ОНФ «Все для победы!» в национальном центре «Россия»
Президент России Владимир Путин посетил национальный центр «Россия», где проходит форум Народного фронта «Все для победы!». Это второй визит главы государства на площадку за последнюю неделю.
Ранее президент уже приезжал в наццентр для участия в мероприятии Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Всего с момента открытия Путин побывал здесь уже пять раз. Центр был создан по его распоряжению.
Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства выступит на форуме, а также вручит премии за помощь участникам специальной военной операции, их семьям, жителям приграничных территорий, Донбасса и Новороссии. Кроме того, президент осмотрит выставку, приуроченную к трёхлетию проекта «Все для победы!».
Народный фронт занимается активной поддержкой бойцов СВО, мирных жителей приграничья и регионов Донбасса и Новороссии. Активисты передают гуманитарную помощь и рассказывают о текущих потребностях на фронте.
Видео: Телеграм-канал Кремля