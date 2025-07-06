Путин посетил форум ОНФ «Все для победы!» в национальном центре «Россия»

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетил национальный центр «Россия», где проходит форум Народного фронта «Все для победы!». Это второй визит главы государства на площадку за последнюю неделю.

Ранее президент уже приезжал в наццентр для участия в мероприятии Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Всего с момента открытия Путин побывал здесь уже пять раз. Центр был создан по его распоряжению.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства выступит на форуме, а также вручит премии за помощь участникам специальной военной операции, их семьям, жителям приграничных территорий, Донбасса и Новороссии. Кроме того, президент осмотрит выставку, приуроченную к трёхлетию проекта «Все для победы!».

Народный фронт занимается активной поддержкой бойцов СВО, мирных жителей приграничья и регионов Донбасса и Новороссии. Активисты передают гуманитарную помощь и рассказывают о текущих потребностях на фронте.

Видео: Телеграм-канал Кремля