Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА
Президент России Владимир Путин по случаю 75-летия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий. Об этом сообщает ТАСС.
С деятельностью учреждения главу государства ознакомили глава ФМБА Вероника Скворцова, директор центра Всеволод Белоусов и замдиректора по лечебной работе – главврач Раиса Таирова.
Отмечается, что сегодня в Кремле Путин планирует вручить государственные награды сотрудникам агентства и провести личную встречу со Скворцовой.