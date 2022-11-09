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Официальная хроника
9 ноября 2022  16:54

Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА

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Президент России Владимир Путин по случаю 75-летия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий. Об этом сообщает ТАСС. 

С деятельностью учреждения главу государства ознакомили глава ФМБА Вероника Скворцова, директор центра Всеволод Белоусов и замдиректора по лечебной работе – главврач Раиса Таирова

Отмечается, что сегодня в Кремле Путин планирует вручить государственные награды сотрудникам агентства и провести личную встречу со Скворцовой. 

Федеральный центр мозга был открыт в 2020 году. Сейчас он является ведущей организацией в стране по неврологическому, нейрохирургическому и сердечно-сосудистому профилю в структуре медико-биологического агентства. На его базе функционирует научно-производственный комплекс, который стал первой в России площадкой, где производятся персонифицированные лекарственные препараты. 

 

 

#Владимир Путин #медицина
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