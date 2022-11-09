Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА

Президент России Владимир Путин по случаю 75-летия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий. Об этом сообщает ТАСС.

С деятельностью учреждения главу государства ознакомили глава ФМБА Вероника Скворцова, директор центра Всеволод Белоусов и замдиректора по лечебной работе – главврач Раиса Таирова.

Отмечается, что сегодня в Кремле Путин планирует вручить государственные награды сотрудникам агентства и провести личную встречу со Скворцовой.

Федеральный центр мозга был открыт в 2020 году. Сейчас он является ведущей организацией в стране по неврологическому, нейрохирургическому и сердечно-сосудистому профилю в структуре медико-биологического агентства. На его базе функционирует научно-производственный комплекс, который стал первой в России площадкой, где производятся персонифицированные лекарственные препараты.