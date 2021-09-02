Путин посетил Дальневосточный морской тренажерный центр МГУ имени адмирала Невельского

Президент России Владимир Путин сегодня посетил Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского. Здесь он пообщался с курсантами, сообщает сайт Kremlin.ru.

Помимо прочего, в ходе беседы с курсантами глава государства оценил значение для России развития Северного морского пути. «Перемещение грузов по Северному морскому пути существенным образом снижает цену товара для конечного потребителя. В этом вся фишка», — подчеркнул он.

Отметив интерес к Севморпути со стороны других держав, Путин уточнил: «А у нас 18% территории России — это арктическая зона. 18%. Поэтому для нас самих чрезвычайно важно развитие этого региона, развитие портовой инфраструктуры, военной, спасательной».

Центр представляет собой уникальный комплекс по подготовке членов экипажей многофункциональных судов и повышению квалификации морских специалистов. Объект был введен в эксплуатацию в июле текущего года. В университете работает «Школа под парусами», созданная по поручению Президента РФ.