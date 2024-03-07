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Путин посетил авиационное училище Краснодара, где ознакомился с тренажером для летчиков
Президент РФ Владимир Путин посетил высшее военное авиационное училище в Краснодаре. В данном учебном заведении летчицы продемонстрировали главе государства авиатренажеры. Видео с места событий опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Одна из учащихся рассказала Верховному главнокомандующему, что авиатренажер моделирует разные ЧС. Одно из них – отказ левого двигателя.
«В этом случае я балансирую самолет, отключаю левый двигатель и принимаю решение о посадке самолета на ближайший аэродром», - рассказывает девушка.
Позже Путин лично сел за штурвал и оценил тренажер для будущих летчиков.
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