news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 7 марта 2024 12:44

Путин посетил авиационное училище Краснодара, где ознакомился с тренажером для летчиков

Скопировать ссылку

Президент РФ Владимир Путин посетил высшее военное авиационное училище в Краснодаре. В данном учебном заведении летчицы продемонстрировали главе государства авиатренажеры. Видео с места событий опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Одна из учащихся рассказала Верховному главнокомандующему, что авиатренажер моделирует разные ЧС. Одно из них – отказ левого двигателя.

«В этом случае я балансирую самолет, отключаю левый двигатель и принимаю решение о посадке самолета на ближайший аэродром», - рассказывает девушка.

Позже Путин лично сел за штурвал и оценил тренажер для будущих летчиков.

#Владимир Путин #краснодар #авиация
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100