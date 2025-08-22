news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 августа 2025 21:54

Путин поручит разработать меры поддержки для городов, где создают технологии будущего

Читайте нас в
Телеграм

Президент России Владимир Путин одобрил предложение о создании программы поддержки малых городов, в которых ведется работа над укреплением технологического суверенитета страны. Глава государства пообещал дать соответствующее поручение. Его слова приводит «ТАСС».

Инициатива прозвучала от генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева. Он отметил, что важно развивать образовательную инфраструктуру в таких городах, чтобы не только удерживать специалистов, но и привлекать новых. Путин согласился с этим предложением.

#современные технологии #Владимир Путин #малые города россии
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

21 августа 2025
В Казани открылся международный конкурс «Новая волна 2025»

В Казани открылся международный конкурс «Новая волна 2025»

21 августа 2025