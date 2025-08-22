Путин поручит разработать меры поддержки для городов, где создают технологии будущего

Президент России Владимир Путин одобрил предложение о создании программы поддержки малых городов, в которых ведется работа над укреплением технологического суверенитета страны. Глава государства пообещал дать соответствующее поручение. Его слова приводит «ТАСС».

Инициатива прозвучала от генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева. Он отметил, что важно развивать образовательную инфраструктуру в таких городах, чтобы не только удерживать специалистов, но и привлекать новых. Путин согласился с этим предложением.