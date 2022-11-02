Путин поручит проработать вопрос о загрузке Севастопольского морского завода

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил производить беспилотники и суда на Севастопольском морском заводе. Соответствующее предложение он высказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Развожаев отметил, что у старейшего судостроительного предприятия нет заказов, а соответственно, и перспектив. Глава государства обещал, что поручит Правительству и Объединенной судостроительной корпорации проработать вопрос о загрузке завода.

«Конечно, должна быть решена задача о его загрузке. Соответствующее поручению правительству и объединенной судостроительной корпорации будут безусловно даны», – сказал Президент.