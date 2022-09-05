Путин поручит обеспечить трудовые гарантии добровольцам, участвующим в СВО

Президент России Владимир Путин поручит Правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, которые желают пойти добровольцами для участия в спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По завершении программы в Петропавловске-Камчатском Владимир Путин встретился с одним из сотрудников регионального Управления МЧС России, который обратился к нему с личной просьбой. Гражданин рассказал, что ранее обратился в военкомат по месту жительства с просьбой записать его добровольцем для участия в спецоперации.

«При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО», — рассказал Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства обещал сотруднику обратить внимание Правительства на пробел в законодательстве и указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ нужно привести в соответствии с ситуацией де-факто.

Данные поправки в законодательство в том числе должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.