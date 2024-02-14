Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поручил запустить нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья
До конца 2024 года в России планируют запустить национальный проект, посвященный развитию современных технологий сбережения здоровья. С таким заявлением на пленарном заседании Форума будущих технологий выступил Президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что финансовое обеспечение проекта будет найдено.
Глава государства объяснил, что ключевые для страны направления реализуются в формате национальных проектов. Комплексная работа позволит создать цепочку от фундаментальных основ и прикладных решений до производства и подготовки необходимых квалифицированных специалистов.
«В этой связи считаю возможным и прошу Правительство до конца текущего года сформировать и обеспечить запуск еще одного национального проекта, обеспечивающего технологический суверенитет по развитию современных технологий сбережения здоровья, обязательно определив источник финансирования, необходимые объемы финансовых средств на его реализацию», — сказал Владимир Путин.
По его словам, в подготовке проекта должно быть задействовано медицинское и научное сообщество.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»