Путин поручил запустить нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья

До конца 2024 года в России планируют запустить национальный проект, посвященный развитию современных технологий сбережения здоровья. С таким заявлением на пленарном заседании Форума будущих технологий выступил Президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что финансовое обеспечение проекта будет найдено.

Глава государства объяснил, что ключевые для страны направления реализуются в формате национальных проектов. Комплексная работа позволит создать цепочку от фундаментальных основ и прикладных решений до производства и подготовки необходимых квалифицированных специалистов.

«В этой связи считаю возможным и прошу Правительство до конца текущего года сформировать и обеспечить запуск еще одного национального проекта, обеспечивающего технологический суверенитет по развитию современных технологий сбережения здоровья, обязательно определив источник финансирования, необходимые объемы финансовых средств на его реализацию», — сказал Владимир Путин.

По его словам, в подготовке проекта должно быть задействовано медицинское и научное сообщество.