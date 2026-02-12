Путин поручил заняться трудоустройством выпускников

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать меры, направленные на увеличение доли трудоустроенных выпускников вузов и учреждений среднего профобразования. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Госсовета, прошедшего 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, кабмину совместно с региональными властями предстоит усовершенствовать систему профориентации учащихся. В частности, планируется активнее привлекать к этой работе кадровые центры «Работа России» и представителей бизнеса, а также задействовать цифровые инструменты для координации деятельности.

Кроме того, поручения предусматривают внедрение успешных региональных практик в сфере профориентации и содействие занятости молодежи по востребованным в субъектах РФ специальностям. Для этого предполагается в том числе создание молодежных кадровых центров.

Отдельное внимание уделено мониторингу профориентационной работы и формированию индивидуальных образовательно-профессиональных траекторий школьников и студентов на основе взаимодействия учебных заведений, служб занятости и работодателей.

Правительству также поручено проработать вопрос об увеличении базовых нормативов затрат на обучение по специальностям, соответствующим задачам технологического лидерства страны. Речь идет как о программах среднего профессионального, так и высшего образования.

Еще одно направление – развитие сетевых площадок практической подготовки студентов. В перечне упоминаются учебно-производственные комплексы, мастерские, полигоны, базы практик и демонстрационные центры. Власти должны представить предложения по стимулированию участия работодателей в создании и работе таких площадок, а также рассмотреть меры поддержки учебных подразделений, уже действующих на базе организаций.