Путин поручил закупить отечественное оборудование в спортивные и музыкальные школы РФ

Президент России Владимир Путин поручил профинансировать закупку отечественного спортивного, музыкального и звукового оборудования для соответствующих детских организаций.

Кроме того, будет разработана программа строительства и восстановления детских лагерей в регионах. Соответствующие поручения были даны Правительству РФ.

«Обеспечить разработку и реализацию федеральной программы, направленной на восстановление и строительство до 2030 года в субъектах РФ объектов отдыха детей и их оздоровления, в том числе строительство объектов из быстровозводимых конструкций по типовым проектам, предусмотрев финансовое обеспечение реализации мероприятий указанной программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета начиная с 2023 года», — отмечается в документе, опубликованном пресс-службой Кремля.