Путин поручил закрыть в городах 111 несанкционированных свалок до конца 2023 года

Закрыть не менее 111 несанкционированных свалок в городах поручил правительству Президент России Владимир Путин до конца 2023 года. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте Кремля.

«Принять решения, необходимые для ликвидации до конца 2023 года не менее 111 несанкционированных свалок в границах городов, включенных в федеральный проект "Чистая страна"», — говорится в документе.

Отмечается, что необходимо рассматривать каждый проект ликвидации таких свалок и обосновывать его стоимость, а также своевременно финансировать соответствующие мероприятия.

Президент РФ рекомендовал главам регионов лично контролировать работы по ликвидации несанкционированных свалок, а также разработку необходимой проектной документации.

К первому апреля Правительство должно подготовить законопроекты, которые уточняют порядок инвентаризации объектов накопленного вреда окружающей среде, а также дают возможность оценить воздействие объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни.