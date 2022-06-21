Президент России Владимир Путин поручил в ближайшие два года завершить строительство ранее замороженных объектов. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Госсовета РФ по строительной отрасли и сферы ЖКХ.

«Еще одна конкретная задача – поэтапно, за полтора-два года, завершить строительство ранее замороженных объектов. Мы ведь постоянно говорим о замороженных стройках. Нужно наконец соответствующим образом выстроить работу, предусмотреть на эти цели дополнительное финансирование, если требуется. Мы ведь договаривались, что даже в самых сложных условиях начатое нужно завершать», – сказал Путин.

Президент России добавил, что «ситуацию с недостроями нужно менять». Он подчеркнул, что замершие на годы стройплощадки создают неудобства и проблемы для граждан и не украшают облик городов и населенных пунктов.

«Ведь это не только, что называется, закопанные деньги, не давшие результат», – резюмировал глава государства.