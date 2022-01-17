Путин поручил выяснить, почему показатели соцпомощи пенсионерам не были достигнуты
Президент России Владимир Путин поручил Минтруду РФ до 25 января выяснить, почему предусмотренные национальным проектом «Демография» целевые показатели по оказанию социальной помощи пенсионерам и людям с инвалидностью не были выполнены в 2021 году. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам прошедшего 15 декабря заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, опубликованном на сайте московского Кремля.
«Министерству труда и социальной защиты РФ проанализировать причины недостижения в 2021 году изначально запланированных показателей национального проекта „Демография“ в части, касающейся охвата граждан старшего возраста и инвалидов социальными услугами, оказываемыми организациями социального обслуживания <…>», — сказано в документе.
Кроме того, Минтруд России также должен обеспечить реализацию дополнительных мер для исправления сложившейся ситуации и достижения запланированных показателей. Отчитываться об этом ведомство будет один раз в квартал.
Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году, после начала пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса, цели нацпроектов были скорректированы.