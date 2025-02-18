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Общество 18 февраля 2025 19:02

Путин поручил выплачивать по 65 тыс. рублей ежемесячно потерявшим имущество курянам

Путин поручил выплачивать по 65 тыс. рублей ежемесячно потерявшим имущество курянам
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства страны поручил ежемесячно выплачивать всем потерявшим имущество из-за действий украинской армии жителям Курской области по 65 тыс. рублей вплоть до полного освобождения территории региона. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу средства такие из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», – сказал глава государства, обращаясь к министру финансов РФ Антону Силуанову.

По словам Президента, всего такая выплата будет назначена более чем 112 тыс. жителей Курской области. Путин признал, что подобное решение носит неординарный характер, но указал на необходимость помочь людям.

#Владимир Путин #спецоперация #Курская область #выплаты
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