Путин поручил выделять средства на обучение советников школьных директоров по воспитанию

Фото: пресс-служба Кремля

С 2024 года Правительство начнет выделять средства на обучение советников директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями. Соответствующее поручение утвердил по итогам посещения образовательного центра «Сириус» в начале октября Президент Владимир Путин.

«<...> предусмотреть начиная с 2024 года выделение Минпросвещения России бюджетных ассигнований из федерального бюджета на осуществление мероприятий по обучению лиц, замещающих в образовательных организациях должности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», – сказано в документе, размещенном на сайте Кремля.

Новая должность была утверждена в марте 2021 года. Согласно сведениям Минпросвещения, с начала этого учебного года советники работают в 26 тыс. российских школах.