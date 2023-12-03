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Путин поручил выделять средства на обучение советников школьных директоров по воспитанию
С 2024 года Правительство начнет выделять средства на обучение советников директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями. Соответствующее поручение утвердил по итогам посещения образовательного центра «Сириус» в начале октября Президент Владимир Путин.
«<...> предусмотреть начиная с 2024 года выделение Минпросвещения России бюджетных ассигнований из федерального бюджета на осуществление мероприятий по обучению лиц, замещающих в образовательных организациях должности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», – сказано в документе, размещенном на сайте Кремля.
Новая должность была утверждена в марте 2021 года. Согласно сведениям Минпросвещения, с начала этого учебного года советники работают в 26 тыс. российских школах.
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