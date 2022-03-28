Путин поручил выделить дополнительные 120 млрд рублей на строительство дорог в регионах

В текущем году на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог из федерального бюджета будет дополнительно выделено 120 млрд рублей. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин. Перечень поручений по итогам совещания главы государства с членами Правительства опубликован на сайте московского Кремля.

Правительство РФ в срок до 15 мая должно обеспечить «выделение в 2022 году дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 120 млрд рублей на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, определив ожидаемый результат реализации данных работ».

Ответственным за выполнение поручения назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В перечне поручений Президента также значатся корректировка условий предоставления льготной ипотеки и перевод расчетов за газ с недружественными странами в рубли с 31 марта.

