Путин поручил выделить до 400 млрд рублей на субсидии для социальной газификации

Президент России Владимир Путин одобрил предложение о дополнительных субсидиях на приобретение оборудования при социальной газификации. По его данным, на такие выплаты в бюджете необходимо предусмотреть до 400 млрд рублей.

Вице-премьер Александр Новак, которому принадлежит инициатива, напомнил, что стоимость оборудования, необходимого для газификации внутри участка и дома, иногда оказывается непосильной для людей. Это же, в свою очередь, сдерживает развитие программы.

«Нужно обязательно проработать ваше предложение о дополнительной поддержке граждан, которые нуждаются в такой поддержке, и вместе с регионами принять соответствующее решение», — отметил Президент на совещании с членами Правительства в ответ на предложение.

По его оценке, для реализации всех заявок в бюджете необходимо предусмотреть около 400 млрд рублей. «Нужно заранее будет подумать и об этих источниках финансирования», — напомнил Владимир Путин.

Он отметил, что льготные категории населения в регионах получают субсидии на газификацию в размере 70-80 тыс. рублей, в то время как стоимость оборудования составляет от 75 тыс. рублей. «Плюс еще прокладка [трубы] внутри участка. Это тоже где-то 45-50 тыс. Если к этому еще нужно добавить смену оборудования внутри дома, то эта цифра для многих семей становится неподъемной», — подсчитал глава государства.