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Путин поручил выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах
Необходимо в этом году выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах, особое внимание уделить малым городам и сельским территориям. С таким поручением выступил Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
«Поручаю Правительству страны выделить 50 млрд рублей, которые в этом году целевым образом пойдут на обновление общественного транспорта в субъекты федерации. Причем этот процесс должен быть реализован с помощью современных технологий. Особое внимание здесь уделить малым городам и сельским территориям», – заявил Путин.
Он добавил, что в этом году также будет увеличено финансирование бюджетных кредитов на развитие транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры в регионах на 250 млрд рублей.
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