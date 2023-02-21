Путин поручил выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах

Необходимо в этом году выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах, особое внимание уделить малым городам и сельским территориям. С таким поручением выступил Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

«Поручаю Правительству страны выделить 50 млрд рублей, которые в этом году целевым образом пойдут на обновление общественного транспорта в субъекты федерации. Причем этот процесс должен быть реализован с помощью современных технологий. Особое внимание здесь уделить малым городам и сельским территориям», – заявил Путин.

Он добавил, что в этом году также будет увеличено финансирование бюджетных кредитов на развитие транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры в регионах на 250 млрд рублей.