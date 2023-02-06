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Официальная хроника
6 февраля 2023  15:37

Путин поручил выделить 250 млн рублей для строительства центра реабилитации глухих

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Минтруд России направит 250 млн рублей на строительство многопрофильного центра комплексной реабилитации граждан с нарушениями слуха в Краснодарском крае. Средства из резервного фонда главы государства будут переданы Всероссийскому обществу глухих, говорится в распоряжении, подписанном Президентом РФ Владимиром Путиным.

Новый центр расположится на базе санатория «Маяк». Контролировать использование средств будет Минтруд России.

#Владимир Путин #реабилитация #Краснодарский край
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