Путин поручил ввести курс «Черчение» в инженерных классах школ

С 2024 года в инженерных классах школ должен быть введен ученный курс «Черчение». Соответствующее поручение дал Правительству страны Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Государственного совета РФ.

«<…> обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса „Черчение“ на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю <…>», — сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение должно быть воплощено в жизнь к 1 августа текущего, 2023 года, ответственным за это назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Само заседание Государственного совета состоялось еще 4 апреля.