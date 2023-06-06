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Путин поручил ввести курс «Черчение» в инженерных классах школ
С 2024 года в инженерных классах школ должен быть введен ученный курс «Черчение». Соответствующее поручение дал Правительству страны Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Государственного совета РФ.
«<…> обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса „Черчение“ на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю <…>», — сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Поручение должно быть воплощено в жизнь к 1 августа текущего, 2023 года, ответственным за это назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Само заседание Государственного совета состоялось еще 4 апреля.
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