Путин поручил ввести должность врача-стажера
Президент России Владимир Путин поручил ввести должность врача-стажера, сообщает РИА Новости.
По его поручению до 15 июля должно быть обеспечено введение новой должности.
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Президент России Владимир Путин поручил ввести должность врача-стажера, сообщает РИА Новости.
По его поручению до 15 июля должно быть обеспечено введение новой должности.
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