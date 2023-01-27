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Здоровье
27 января 2023  18:17
Алексей Новиков

Путин поручил ввести должность врача-стажера

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Президент России Владимир Путин поручил ввести должность врача-стажера, сообщает РИА Новости.

По его поручению до 15 июля должно быть обеспечено введение новой должности.

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