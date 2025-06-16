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Общество 16 июня 2025 21:29

Путин поручил ввести должность советника по воспитанию в госшколах до октября 2025 года

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Путин поручил ввести должность советника по воспитанию в госшколах до октября 2025 года
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил создать должность советника по воспитанию во всех государственных и муниципальных школах страны. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить введение во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в целях формирования единой воспитательной среды, предусмотрев при подготовке проектов федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, а также на последующие годы необходимые бюджетные ассигнования», – сказано в перечне.

Исполнение этого поручения возложено на правительство РФ и региональные власти с крайним сроком — 1 октября 2025 года. После этого требуется ежегодная отчетность по работе.

#Владимир Путин #поручение президента рф
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