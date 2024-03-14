Путин поручил «вовремя финансировать» работу над ядерной энергоустановкой в космосе

Правительство России должно вовремя финансировать приоритетные проекты, среди которых космическая ядерная энергетическая установка. Об этом Президент Владимир Путин сказал на совещании с членами Кабмина, передает ТАСС.

Глава государства обратил внимание на слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о направлениях, где «есть хорошие компетенции и, больше того, даже есть такие заделы, которыми мы можем гордиться, на которые мы можем рассчитывать в будущем». Путин привел в пример ядерную энергетическую установку для работы в космосе, подчеркнув, что нужно вовремя финансировать.

«Если мы дальше будем вот так относиться... — отметил Президент. — Нужно просто определить приоритеты».

Он уточнил, что обращается не к Мантурову, а к Премьер-министру Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Андрею Белоусову, сказав, что есть вопросы, требующие дополнительного внимания.

«Вроде мы все привыкли к тому, что у нас есть такие компетенции, которыми другие страны не обладают, — заметил Пути, — но нужно им уделить особое внимание для того, чтобы они развивались и могли бы быть использованы в будущем для решения тех задач, которые могут и должны решаться с помощью этих технологий».