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Общество 8 апреля 2024 20:16

Путин поручил включить в нацпроект по БПЛА создание гибридной связи с «Эра-ГЛОНАСС»

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В России рассмотрят возможность включения в национальный проект «Беспилотные авиационные системы» создание гибридной связи с использованием навигационно-связных технологий «Эра-ГЛОНАСС». Такое поручение дал Президент Владимир Путин, перечень опубликован на сайте Кремля.

Реализацией поручения займутся Правительство и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Доклад должен быть представлен в срок до 30 сентября.

#нацпроекты #национальные проекты #Владимир Путин #беспилотники
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