Путин поручил включить в нацпроект по БПЛА создание гибридной связи с «Эра-ГЛОНАСС»

В России рассмотрят возможность включения в национальный проект «Беспилотные авиационные системы» создание гибридной связи с использованием навигационно-связных технологий «Эра-ГЛОНАСС». Такое поручение дал Президент Владимир Путин, перечень опубликован на сайте Кремля.

Реализацией поручения займутся Правительство и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Доклад должен быть представлен в срок до 30 сентября.