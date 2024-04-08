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Путин поручил включить в нацпроект по БПЛА создание гибридной связи с «Эра-ГЛОНАСС»
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В России рассмотрят возможность включения в национальный проект «Беспилотные авиационные системы» создание гибридной связи с использованием навигационно-связных технологий «Эра-ГЛОНАСС». Такое поручение дал Президент Владимир Путин, перечень опубликован на сайте Кремля.
Реализацией поручения займутся Правительство и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Доклад должен быть представлен в срок до 30 сентября.
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